金寶法說會／川普喊課稅！50%產能在泰國 總座：不影響但須有美國
美國總統當選人川普近日喊話，將在自己上任後，對來自墨西哥的產品課徵25%關稅，這也導致市場遭到影響。對此，老牌電子大廠金寶（2312）總經理陳威昌於29日法說會上指出，旗下最主要的生產比重都放在泰國，所以對墨西哥課稅對集團影響不大。
不過他強調，金寶未來的發展仍「一定要有美國」，「而目前我們在印地安那州、聖地牙哥都已設有工廠，也有找到當地的夥伴」，團隊也會繼續推動產能的分散，外界無須過度擔心。
陳威昌指出，有關課稅帶來的影響，相信很多的公司從很早之前就已提醒開始布局，而自己在三年前赴美國印第安納州時，就已有在當地找到夥伴，而目前該廠區的土地使用面積才使用了六分之一，所以還有很多空間可以發揮，而該廠區主要是用以生產汽車電子領域的產品，也因為該廠與汽車生產據點芝加哥非常靠近，因此占有地利優勢，展望未來，我們將在加州有進行擴充，未來團隊已在美國的東邊、中間、西邊都各有找到夥伴，前景樂觀。
針對大選帶來的影響，陳威昌坦言，近期有一個非常大的國家選局完，並傳出一些課徵關稅的可能性，而這也讓大家都非常的重視，「而我自己認為，不管到時候真實的狀況如何，這方面是一定要先提前準備好的，而我們將產能放在泰國，也是因為泰國是比較中立的國家，比較不會被影響」，但也認為，一間大公司仍然「必須準備好分散產能」的布局，才能帶來的降低風險。
針對泰國廠區的布局，陳威昌說明，旗下泰國廠區位於泰國南邊靠近馬拉拆的地方，而該廠區目的產能全滿，廠內有1、2、3、8產線，隨處目前我們第16廠區的落成啟動，未來也會將8產線的一些產能移過去，而我們在必武里的產區也在全力運轉，三號廠區也有13、14、15產線，而有關產能占比方面，金寶在泰國有差不多50%占比的產能、其次則有20%占比的產能放在菲律賓。
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