金寶法說會／川普喊課稅！50%產能在泰國 總座：不影響但須有美國

美國總統當選人川普近日喊話，將在自己上任後，對來自墨西哥的產品課徵25%關稅，這也導致市場遭到影響。對此，老牌電子大廠金寶（2312）總經理陳威昌於29日法說會上指出，旗下最主要的生產比重都放在泰國，所以對墨西哥課稅對集團影響不大。

不過他強調，金寶未來的發展仍「一定要有美國」，「而目前我們在印地安那州、聖地牙哥都已設有工廠，也有找到當地的夥伴」，團隊也會繼續推動產能的分散，外界無須過度擔心。

陳威昌指出，有關課稅帶來的影響，相信很多的公司從很早之前就已提醒開始布局，而自己在三年前赴美國印第安納州時，就已有在當地找到夥伴，而目前該廠區的土地使用面積才使用了六分之一，所以還有很多空間可以發揮，而該廠區主要是用以生產汽車電子領域的產品，也因為該廠與汽車生產據點芝加哥非常靠近，因此占有地利優勢，展望未來，我們將在加州有進行擴充，未來團隊已在美國的東邊、中間、西邊都各有找到夥伴，前景樂觀。

針對大選帶來的影響，陳威昌坦言，近期有一個非常大的國家選局完，並傳出一些課徵關稅的可能性，而這也讓大家都非常的重視，「而我自己認為，不管到時候真實的狀況如何，這方面是一定要先提前準備好的，而我們將產能放在泰國，也是因為泰國是比較中立的國家，比較不會被影響」，但也認為，一間大公司仍然「必須準備好分散產能」的布局，才能帶來的降低風險。