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守不住千元關！台積電最後一盤爆出逾萬張賣單 收996元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電29日最後一盤爆出1萬4千多張賣單，跌破千元大關。路透
台積電29日最後一盤爆出1萬4千多張賣單，跌破千元大關。路透

受到地緣政治議題、美國晶片法案補貼恐出現變數影響，台積電（2330）股價連日承壓，29日最後一盤爆出1萬4千多張賣單，跌破千元大關，收996元，跌幅0.9%。

台積電睽違近兩個月再度失守千元，不過台積電先前已在7月19日收盤時跌破千元過，9月25日一度收復，但在10月初才正式站穩上攻，一度創下1,100元歷史新高。不過隨著外資10月底後賣超多於買超，台積電的股價仍不敵賣壓，今終場收盤滑落至千元之下。

美國準總統川普欽點領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米在社群平台X上，批評拜登政府通過「晶片法」、提供半導體製造業者的補貼是「浪費」。市場憂心台積電後續獲得美方第二期晶片法案補助恐告吹，將使得台積電「美國製造」成本大增，拖累整體獲利表現。

除了川普政府可能帶來的補貼變數，另外也可能要求台積電的先進製程赴美設廠。28日國科會主委吳誠文表示，台積電2奈米後續赴美投資，需視邀請國家提出條件包括土地、人力等是否對我有利，要定案「差不多」在2028年，也有可能在2029、2030年。

據悉，台積電2奈米赴美時間點，已於公司先前遞交美國商務部的投資計畫中羅列。對於相關議題，台積電昨天沒有新回應。

業務狀況方面，台積電以新台幣32元兌1美元匯率假設，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，續創新高，季增11.1~14.5%，換算平均值季增13%；台積電預估，今年第4季毛利率57~59%，營益率46.5~48.5%。

台積電 美國商務部

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