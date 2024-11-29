金寶列注意股早盤續揚、交易量破6萬張 午後法說吸睛

老牌電子大廠金寶（2312）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。證交所28日公布，金寶因最近六個營業日的累積周轉率達到72.53%，並且28日的周轉率達到13.13% ，因此遭點名列入注意名單。而29日以29.7元開低走高，盤中最高漲至30.95元、較前一交易日收盤價上漲0.8元、漲幅超過2.5%，不僅重新站回30元大關，中午前單日交易量就達到6.3萬張，吸引市場關注。

金寶（2312）近年不斷朝毛利較高的領域發展，並對旗下各產線進行調整，力求將自身利潤最大化，而近日公司已正式跨入AI伺服器市場、並成功接到市場訂單，帶動整體營運狀況不斷成長，事實上，金寶日前才傳出接獲全球軟體巨擘微軟（Microsoft）訂單的消息，而當時總經理陳威昌也現身直言，單一客戶自己不太方便回答，但「世界級客戶」，絕對都是公司長期以來，要積極爭取的對象。

據悉，金寶近年已朝追求高毛利的目標，全力進行各項調整，力求將自身利潤最大化，而其股價也不斷上漲，而面對目前國內外市場積極搶攻雲端業務的情況，而金寶也不斷持續自身多角化經營的方向，以提供領先電子專業製造服務（EMS）及原廠委託設計代工（ODM），同時創造符合全球標準的環保產線聞名，因此一舉一動都受外界關注。

美國總統當選人川普近日喊話，自己上任後，將對來自墨西哥的產品課徵25%關稅，這也導致市場遭受利空衝擊，面對市場變化，金寶則將於29日下午在集團深坑總部1樓會議廳，召開「2024法人說明會」，屆時將由總經理陳威昌，親自現身、帶領經營團隊向法人先進報告公司的營運成果、永續計畫與各產品線的未來展望。