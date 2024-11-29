準川普高層批補貼是「浪費」 台積電開盤一度跌破千元

地緣政治議題籠罩，加上美國準總統川普欽點領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米批評拜登政府通過「晶片法」、提供半導體製造業者的補貼是「浪費」。台股29日開盤一度大跌逾200點，台積電（2330）以995元開低，開盤直接跌破千元大關，不過早盤即站回1,005元。

「川普2.0」時代來臨，業界高度關注對晶片業者補貼的態度。拉馬斯瓦米在未來的川普政府扮演重要角色，他在社群平台X上表示，他與特斯拉執行長馬斯克共同領導的政府效率部，計劃在仔細檢視每一筆依據晶片法發出的合約，以及拜登任期內的其他財政舉措，例如通膨削減法。

拉馬斯瓦米還表示，拜登政府官員目標，是在川普明年元月20日就任前敲定這筆資金。他用「浪費」來形容依據通膨削減法（IRA）和晶片法的補貼，市場憂心台積電後續獲得美方第二期晶片法案補助恐告吹，將使得台積電「美國製造」成本大增，拖累整體獲利表現。

台積電今以995元開低，一度跌至994元，不過並未低於昨日的最低點992元，早盤一度拉升至1,005元，力保千元大關。

除了川普政府可能帶來的補貼變數，28日國科會主委吳誠文提及，台積電2奈米後續赴美投資，時間點差不多落在2028年，也有可能在2029、2030年。

據悉，台積電2奈米赴美時間點，已於公司先前遞交美國商務部的投資計畫中羅列。對於相關議題，台積電昨天沒有新回應。