快訊

歧視外師／升等審查不公又解聘 國立大學被控黑心房東

「1.7萬折扣被駭客攻擊」喜傑獅再推補償3方案！抽機票、送折扣被抓包：又在騙

疑為撿東西出意外！新北27歲女從4樓掉落2樓 緊急送醫搶救

準川普高層批補貼是「浪費」 台積電開盤一度跌破千元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電今一度跌破千元。美聯社
台積電今一度跌破千元。美聯社

地緣政治議題籠罩，加上美國準總統川普欽點領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米批評拜登政府通過「晶片法」、提供半導體製造業者的補貼是「浪費」。台股29日開盤一度大跌逾200點，台積電（2330）以995元開低，開盤直接跌破千元大關，不過早盤即站回1,005元。

「川普2.0」時代來臨，業界高度關注對晶片業者補貼的態度。拉馬斯瓦米在未來的川普政府扮演重要角色，他在社群平台X上表示，他與特斯拉執行長馬斯克共同領導的政府效率部，計劃在仔細檢視每一筆依據晶片法發出的合約，以及拜登任期內的其他財政舉措，例如通膨削減法。

拉馬斯瓦米還表示，拜登政府官員目標，是在川普明年元月20日就任前敲定這筆資金。他用「浪費」來形容依據通膨削減法（IRA）和晶片法的補貼，市場憂心台積電後續獲得美方第二期晶片法案補助恐告吹，將使得台積電「美國製造」成本大增，拖累整體獲利表現。

台積電今以995元開低，一度跌至994元，不過並未低於昨日的最低點992元，早盤一度拉升至1,005元，力保千元大關。

除了川普政府可能帶來的補貼變數，28日國科會主委吳誠文提及，台積電2奈米後續赴美投資，時間點差不多落在2028年，也有可能在2029、2030年。

據悉，台積電2奈米赴美時間點，已於公司先前遞交美國商務部的投資計畫中羅列。對於相關議題，台積電昨天沒有新回應。

台積電 川普 晶片

延伸閱讀

華爾街日報：賴總統出訪 中共料軍演警示川普新政府

祖克柏與川普共進晚餐

馬斯克力挺 無人機迷因股狂飆

小摩推演：川普加徵60%關稅…人民幣估貶15%

相關新聞

準川普高層批補貼是「浪費」 台積電開盤一度跌破千元

地緣政治議題籠罩，加上美國準總統川普欽點領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米批評拜登政府通過「晶片法」、提供半...

健和興三引擎催動營運

端子廠健和興（3003）昨（28）日參加券商舉辦法說會，發言人曾玉卿表示，充電槍多項專案進行中，明年第2季放量，綠電備援...

達發搶藍牙市場 挑戰高通

聯發科旗下晶片廠達發（6526）持續擴大研發能量，布局AI音訊處理技術領域，積極擴大藍牙耳機市場占有率，目標瞄準超越高通...

彩晶拚拉升產能利用率

彩晶（6116）昨（28）日舉行法說會，彩晶表示，今年面板產業表現較去年微幅增長，虧損情形沒有持續惡化；觀察產能稼動率，...

華冠10月EPS 0.05元

華冠（8101）遭列注意股票，昨（28）日應主管機關要求，公布自結10月稅後純益130萬元，年增13.2%，每股純益0....

榮創多元布局 營運衝

LED廠榮創（3437）昨（28）日舉行法說會，公司表示，全力衝刺Mini LED與車用照明，並且持續布局AR／VR、光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。