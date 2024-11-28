彩晶拚拉升產能利用率

彩晶（6116）昨（28）日舉行法說會，彩晶表示，今年面板產業表現較去年微幅增長，虧損情形沒有持續惡化；觀察產能稼動率，今年第2季最旺，第3季呈現「旺季不旺」情形，各業者平均約落在七成左右，彩晶期盼逐步回到九成以上水準。

彩晶第3季營收23.87億元，季增10%，年減27%；稅後淨損14.7億元，每股虧0.51元。在出貨量及平均售價趨勢方面，以中小尺寸換算約19吋數量來看，彩晶第3季出貨258萬片，季增8.4%；平均銷售單價29美元，較上季增加1美元。面板尺寸營收分布方面，第3季與前一季比例相同，小尺寸（6吋內）面板占28%；中尺寸（6吋到10.4吋）約占57%；大尺寸（11吋以上）占15%。

觀察產品應用營收比重，彩晶車載營收占比約占30%；消費性產品約占四成，其中手機占25%；工控應用約占二成多。換句話說，車載加工控應用約占營收比重一半以上。

彩晶表示，今年汽車銷售量可能稍微減少，導致車載應用受影響，但汽車面板仍在增長，主要是汽車搭載顯示器增多，尺寸也放大；此外，由於儀表數位化維持穩定增長，未來車載顯示產品有很大的成長空間。