逸達新癌藥賣向英國
逸達（6576）昨（28）日宣布，接獲授權夥伴通知，逸達開發用於治療成人晚期前列腺癌的新劑型新藥CAMCEVI 42毫克，已獲英國上市許可，後續將透過授權夥伴搶攻英國這個全球第五大藥品市場商機。
逸達表示，授權夥伴Accord Healthcare於2022年7月26日向英國藥物及保健產品管理局（MHRA）遞送前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克六個月緩釋針劑（CAMCEVI 42 mg prolonged-release suspension for injection）之新藥上市申請。
逸達已於今年11月27日接獲Accord Healthcare通知，英國MHRA已完成CAMCEVI 42毫克針劑之審查，並授予上市許可。
逸達指出，在日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。
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