富邦媒、網家搶雙12商機

電商業者剛結束雙11，積極衝刺黑色星期五、雙12檔期。本土最大電商平台富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（28）日宣布，雙12檔期12月1日暖身慶起跑，預期檔期內業績較去年成長雙位數，全力衝刺業績。網路家庭旗下PChome 24h則宣布昨天起雙12正式檔期開跑。

去年疫情結束後，消費者大量回歸實體場域，今年上半年電商業者面臨消費場景轉移、流量分散以及境外電商來台、跨境購物者增加等多重影響，造成整體電商市場經營極具挑戰性。特別是實體零售電商在疫情期間轉型大推OMO（線上融合線下）的場域整合，全通路營運對純電商也產生擠壓效應。

momo指出，明年農曆年時間提前至1月底，預估假期加上尾牙等活動推高買氣，雙12強棒接力年末購物狂潮，從12月1日至9日先推出《1212年終盛典》暖身慶活動，全站最高15%回饋及多項促銷價格，比照雙11連續九天「雙品類日」輪番助陣，預估推升雙12檔期買氣年增衝破雙位數。

網路家庭旗下PChome 24h購物宣布「1212年終狂歡購」即日起壓軸登場，全站最高回饋33%與五大超值好康，因本周首波大陸冷氣團報到，PChome 24h購物看好保暖商機，站上「保溫杯、暖暖包、發熱衣、除濕機、電毯、暖氣機」等關鍵字搜尋量皆大幅增加，加上今年尾牙與春節提前，大小家電、智慧家電、年節食品及保健食品皆為消費者採購重點，延續年終購物祭消費趨勢，年菜也順勢登場。

近年電商造節也開始採疊加推動買氣策略。智慧開店平台業者SHOPLINE調查，在先前雙11檔期，平台上的整體商家買氣與進站流量在雙11都突破新高，雙11當日整體商家業績較去年同期成長24%。