達發搶藍牙市場 挑戰高通

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科旗下晶片達發（6526）持續擴大研發能量，布局AI音訊處理技術領域，積極擴大藍牙耳機市場占有率，目標瞄準超越高通，成為非蘋陣營的全球高階藍牙耳機市場龍頭。

經濟部產業技術司近期召開A+企業創新研發淬鍊計畫決審會議，會中通過達發所提出的無線音訊高能效混合運算平台前瞻技術開發計畫，投入AI音訊處理領域。

達發目標鎖定高階藍牙耳機市場，開發高效音訊晶片，可於毫秒間辨別並處理多場景音源，在吵雜環境中自動降低背景噪音、增強人聲語音，並支援AI應用，擴大無線音訊技術布局。

達發的上述計畫預計取得六項以上專利，待相關技術應用產品上市後，全球市占率可望提升至20％，並超越高通，成為非蘋陣營的全球高階藍牙耳機市場龍頭，為台灣的音訊產業帶動300億元的經濟價值。

達發今年的藍牙晶片業務成長強勁，法人估計，達發藍牙晶片業務今年占業績比重有機會接近一半，相關表現有機會成長逾三成，優於公司整體平均水準。全年相關出貨量將有望創新高。

達發在藍牙晶片方面，持續跟著日本、美國與歐洲等地品牌客戶成長，進攻高階真無線藍牙應用。

晶片 藍牙耳機 達發

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