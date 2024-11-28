健和興三引擎催動營運

端子廠健和興（3003）昨（28）日參加券商舉辦法說會，發言人曾玉卿表示，充電槍多項專案進行中，明年第2季放量，綠電備援儲能的電源連接器持續配合客戶出貨，人工智慧（AI）機器人也瞄準協作機器人商機，對明年展望審慎樂觀。

針對供貨輝達（NVIDIA）GB200的電池備援電力模組（BBU）連接器廠健和興說，該公司在電源廠的市占率很高，國內大型廠（台達電與光寶等）都是該公司客戶，健和興的電池模組連接器，應用在備援儲能與不斷電系統等，而且儲能是用在高電力轉換，機櫃模組是儲能設備重要選項。

至於明年展望，健和興說，家電產品將持平或是小幅下滑。車用產品以北美、東南亞與亞洲為主，至於充電槍以AC槍為主，目前多項專案進行中，開始供貨，明年第2季放量。綠電則配合國內電網建置，歐美基建需求，以及市場板塊轉移，儲能連接器持續配合客戶，自動化連接器模組也穩定供貨，對2025年審慎樂觀。