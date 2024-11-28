鴻海、中華電 搶太空商機

台灣太空國際年會（TASTI）本周六（30日）登場，七家英國廠商大陣仗來台參展，並推出英國國家館，盼攜手台灣太空產業，雙邊專業互補，提升競爭力驅動雙邊市場經濟成長。

法人看好，隨著國際交流，將助攻鴻海集團、中華電（2412）等台灣指標廠商發展太空能量。

此次來台參展的七家英國廠商包括：全球低軌衛星二哥Eutelsat OneWeb、BAE Systems貝宜系統、Lena Space、MDA Space UK、Oxford Instruments、Surrey Satellite Technology、Type One Venture，代表英國超過180家企業的太空產業聚落 Space South Central也將來台。