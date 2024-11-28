麗臺力拚明年轉虧為盈

麗臺（2465）董事長盧崑山昨（28）日表示，與輝達（NVIDIA）及美超微（Supermicro）合作的AI工作站新品明年首季上市，伴隨AI伺服器專案入帳，以及AI解決方案逐步發酵帶動三箭齊發，明年力拚轉虧為盈。

麗臺先前透過私募，引進與美超微關係深厚的大訊科技及肯微科技，並成為麗臺大股東，美超微先前爆發會計師請辭風暴，雙方後續合作備受關注。盧崑山表示，與美超微合作持續進行，目前生意往來都正常。

針對AI伺服器出貨，盧崑山說，今年以輝達H100伺服器為主，已有多個案件出貨但還沒全部結案，且有較大的客戶入帳時程遞延，由於牽涉第三方軟體，沒有把握今年底前可以結案，預期要遞延至明年入帳。