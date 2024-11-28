榮創多元布局 營運衝
LED廠榮創（3437）昨（28）日舉行法說會，公司表示，全力衝刺Mini LED與車用照明，並且持續布局AR／VR、光電耦合元件等應用領域，助攻營運。
其中，車用照明策略方面，正嘗試產品與客戶資源「前後整合」來達成多角化發展，從車用元件、模組到燈具應用，創造新客戶族群，並透過專屬技術提供更多元的產品，增加附加價值來提高營收及獲利。
對於車用市場概況，榮創表示，今年汽車照明市場規模為350.3億美元，預計到2029年將達到481.1億美元，複合年成長率6.55%，主要市場著重在亞洲地區；其中，車用Mini LED背光面板也預期逐年倍數成長，2026年出貨量可望達650萬片。
在產品發展上，榮創強調，除了傳統背光應用之外，這幾年也開始布局Mini LED、車用燈、感測應用，以及AR／VR與光電耦合元件等。
就營收比重來看，榮創仍以背光產品為主，其中筆電及顯示器占54%；Mini LED去年第3季開始呈現雙位數占比，目前占11%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言