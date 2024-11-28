榮創多元布局 營運衝

經濟日報／ 記者楊絡懸／台北報導

LED廠榮創（3437）昨（28）日舉行法說會，公司表示，全力衝刺Mini LED與車用照明，並且持續布局AR／VR、光電耦合元件等應用領域，助攻營運。

其中，車用照明策略方面，正嘗試產品與客戶資源「前後整合」來達成多角化發展，從車用元件、模組到燈具應用，創造新客戶族群，並透過專屬技術提供更多元的產品，增加附加價值來提高營收及獲利。

對於車用市場概況，榮創表示，今年汽車照明市場規模為350.3億美元，預計到2029年將達到481.1億美元，複合年成長率6.55%，主要市場著重在亞洲地區；其中，車用Mini LED背光面板也預期逐年倍數成長，2026年出貨量可望達650萬片。

在產品發展上，榮創強調，除了傳統背光應用之外，這幾年也開始布局Mini LED、車用燈、感測應用，以及AR／VR與光電耦合元件等。

就營收比重來看，榮創仍以背光產品為主，其中筆電及顯示器占54%；Mini LED去年第3季開始呈現雙位數占比，目前占11%。

LED Mini LED

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