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榮創法說會／毛利率逐季上升 續拚今年營運虧損減少

經濟日報／ 記者楊絡懸／台北即時報導

榮創（3437）28日舉行法說會。針對車用照明營運策略，榮創表示，正嘗試產品與客戶資源「前後整合」來達成多角化發展，從車用元件、模組到燈具應用，創造新客戶族群，並透過專屬技術提供更多元的產品，增加附加價值來提高營收及獲利。

榮創今年第3季營收5.14億元，季減3%，年減12%；稅後純損0.28億元較上季擴大，每股虧損0.2元。累計前三季營收15.5億元，稅後純損0.84億元，每股虧損0.58元，續拚今年營運虧損減少。

其中，今年毛利率正逐季上升中，第3季毛利率來到21.12%，季增1.14個百分點，年減2.14個百分點。

在產品發展上，榮創除了傳統背光應用之外，這幾年也開始布局Mini LED、車用燈、感測應用，以及AR/VR與光電耦合元件等。就營收比重來看，仍以背光產品為主，其中筆電及顯示器占54%；而Mini LED則在去年第3季開始呈現雙位數占比，目前占11%。

對於車用市場概況，榮創表示，今年汽車照明市場規模為350.3億美元，預計到2029年將達到481.1億美元，複合年成長率6.55%，主要市場著重在亞洲地區；其中，車用Mini LED背光面板也預期逐年倍數成長，2026年出貨量可望達650萬片。

展望未來，榮創有兩大營運策略，分別是「自動化」及「模組化」。在自動化方面，因應中美貿易情勢，推動自動化流程並提升AI能力，藉以降低成本及提高企業競爭力；模組化方面，則以AOT生產元件，結合旗下榮諭科技的技術作模組化生產，藉以縮短客戶開發時間。

Mini LED 營收

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