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健和興法說會／衝刺備援電力與 AI 機器人連接器 明年審慎樂觀

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

端子廠健和興（3003）28日參加券商舉辦的法說會，該公司發言人曾玉卿表示，充電槍多項專案進行中，明年第2季放量，綠電部門的備援儲能的電源連接器持續配合客戶出貨，人工智慧（AI）機器人也瞄準協作機器人商機，對明年展望審慎樂觀。

針對供貨輝達（Nvidia）GB200的電池備援電力模組（BBU）連接器？健和興說，該公司在電源廠的市占率很高，國內大型廠(台達電（2308）與光寶（2301）等)都是該公司客戶，健和興的電池模組連接器，應用在備援儲能與不斷電系統等，而且儲能是用在高電力轉換，機櫃模組是儲能設備重要選項，健和興都有提供認證產品，符合UL規範。

至於2025年展望？健和興說，家電產品將持平小幅或是小幅下滑。車用產品以北美、東南亞與亞洲為主，至於充電槍以AC槍為主，目前多項專案進行中，開始供貨，明年第2季放量。綠電（8440）則配合國內電網建置，歐美基建需求，以及市場板塊轉移，儲能連接器持續配合客戶，自動化連接器模組也穩定供貨，對2025年審慎樂觀。

針對AI機器人連接器進度？健和興說，自動化連接器主要是應用在移動裝置，機器手臂，搬運機器人等，客戶在亞洲，穩定供貨，占比4到4.5%。至於毛利率？自動化，儲能產品優於平均值，充電槍略低於平均，平均毛利率是30到33%之間。

健和興今年前三季產品營收比重，綠能電工連接器71.1%、汽機車連接器20.8%、家電連接器8.1%。至於市場比重，內銷與亞洲44%、中國大陸36.2%、歐美19.8%。

產能方面，健和興目前擁有台灣彰化、中國大陸蘇州，以及泰國曼谷三個生產基地。其中，泰國廠目前小量試產，明年第1季量產，生產綠電連接器。充電槍目前在台灣擁有兩條生產線，產能滿載，是否擴充要看客戶需求，明年資本支出．將擴充泰國廠，以及提升自動化設備。

健和興 連接器

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