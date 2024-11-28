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彩晶法說會／面板旺季不旺 拚產能恢復9成水準

經濟日報／ 記者楊絡懸／台北即時報導

彩晶（6116）28日舉行法說會。針對整體產業市況，彩晶表示，今年面板產業較去年微幅增長，各面板廠持續進行產能調控，供給仍大於需求，產業正努力守住平均銷售單價（ASP），虧損情形沒有持續惡化；不過觀察產能稼動率，今年就屬第2季最旺，第3季則呈現「旺季不旺」情形，各業者平均約落在7成左右，彩晶期盼逐步回到9成以上水準。

彩晶第3季營收23.87億元，季增10%，年減27%；營業毛損8.54億元，營業損失13.1億元；稅後淨損14.7億元，基本每股虧損0.51元。彩晶近期發展友善環境顯示紙（Eco-Friendly Paper Display）有新的資本支出，良率也有不確定因素，目前營收及損益正逐步改善中。

在出貨量及平均售價趨勢方面，以中小尺寸換算約19吋數量來看，彩晶第3季出貨量258萬片，季增8.4%；平均銷售單價（ASP）29美元，較上季增加1美元。

就面板尺寸營收分布，彩晶第3季與上季比例相同，小尺寸（6吋內）面板占28%；中尺寸（6吋到10.4吋）約占57%；大尺寸（11吋以上）則占15%。

觀察產品應用營收比重，彩晶車載營收占比約占30%；消費性產品約占4成，其中，手機占25%；工控應用則約占2成多。換句話說，車載加工控應用約占營收比重一半以上。

彩晶表示，今年汽車銷售量可能稍微小幅年減，導致車載應用受影響，但汽車面板仍在增長，主要是汽車搭載顯示器增多，尺寸也放大；此外，由於儀表數位化維持穩定增長，因此未來車載顯示產品如抬頭顯示器、電子後視鏡有很大的成長空間，彩晶期盼產能稼動率逐步回到9成以上水準，並持續到明年。

彩晶 營收 面板

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