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金寶爆19萬張天量、股價重挫至跌停 公司明法說會釋疑

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶電子。記者吳康瑋／攝影
金寶電子。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）28日以33.7元開高走低，盤中受川普關稅重砲掀起的「供應鏈重組」隱憂影響、導致賣壓湧現、股價應聲下跌，並一路下滑至跌停價30.15元、下跌3.35元、不僅失守五日線，直至終場都未見起色，最終並以此作收，而金寶單日成交量達19.72萬張，僅次於神達（3706）（22萬張），交易量位居個股排名第二大。

據悉，金寶為金仁寶集團旗下的消費性電子代工大廠，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀。而面對市場變化，金寶則將於29日在集團深坑總部1樓會議廳，召開2024法人說明會，屆時將由總經理陳威昌，親自現身、帶領經營團隊向法人先進報告公司的營運成果、永續計畫與各產品線的未來展望。

美國總統當選人川普近日喊話，自己上任後，將對來自墨西哥的產品課徵25%關稅，這也導致市場遭受利空衝擊，而台股28日早盤以22,380.45點開出，盤中最低一度下跌至22,124.31點，後續下檔有撐，跌幅才稍微出現一點點收斂，而終場收在22,298.9點，下跌35.88點，跌幅0.16%。其中，金仁寶集團2檔主力個股金寶以及仁寶（2324）則同步走跌，走勢呈現一片綠油油。

金寶近年來持續朝著「多角化」來經營，並以創造符合全球標準的環保產線而聞名。而根據金寶公告財報顯示，其第3季合併營收460.13億元，季增14.83%，年增16.19%；毛利率6.64%；稅後純益5.23億元，季增15.7%，年增46.9%；每股純益（EPS）0.35元。累計前三季稅後純益14.13億元，年增92.77%；EPS為0.95元。而金寶經營團隊將於29日親揭明年新展望，也引發市場關注。

仁寶 金寶

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