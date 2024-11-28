外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

聯電（2303）持續遭外資賣超，統計近40個交易日，外資合計賣超82萬9,171萬張，股價也往下探底，28日一度下滑至43元，網友大嘆「股價竟然拼不過紅茶店， 真是災難」，也有網友發問，「這個價位可以買了嗎？」

聯電28日以43.95元開出，股價開低後一度下滑至43元，盤中跌幅2.81%；宏達電（2498）以45.45元開出，下跌0.25元，一度翻紅至46.25元，上漲0.55元，盤中股價較聯電高。

聯電持續遭外資賣超，27日高居外資賣超冠軍，單日遭外資賣超58,445張，連七賣，若是拉長時間來看，近40個交易日中巷，僅4個交易日外資買超，其餘都是賣超，合計賣超82萬9,171萬張。

聯電股價續往下探底，網友也大嘆「股價竟然拼不過紅茶店（指宏達電）， 真是災難」，但也有人表示，「我一張不賣奇蹟自來」、「3字頭再重新撿」，還有網友發問「這個價位可以買了嗎？」。

聯電10月合併營收213.71億元，站上23個月來高點，月增12.82%，年增11.36%；累計今年前十月合併營收1,932.88億元，年增3.49%；聯電預期，第4季出貨量與美元產品均價（ASP）力拚持平上季，但產能利用率、毛利率都面臨壓力，考量客戶需求延後，下修今年資本支出至30億美元，降幅約9%。

聯電表示，第4季運算領域需求可望比預期好，將是貢獻業績的主要動能，只不過，車用、工業需求仍偏弱，預期本季產能利用率將降為66~69%左右，低於第3季平均（71%）。

聯電第3季獲利144.7億元，為四季來高點，季增5%，年減9.4%，每股純益1.16元，受折舊增加及電費上漲影響，毛利率、營益率「雙率雙降」至33.78%、23.31%；累計今年前三季獲利387.14億元，年減19%，每股純益3.12元。

宏達電10月合併營收2.23億元，月減33.86%，年增3.46%，累計今年前10月合併營收23.59億元，年減31.32%；宏達電第3季營收7.7億元，營業毛利率40.8%，營業淨損11.3億元，營業利益率為-146.2%，歸屬於母公司業主淨損為8.8億元，每股虧損1.06元；累計今年前三季每股淨損3.12元。