台積電續賣價值逾11億 Astera Labs 持股 不影響損益

台積電（2330）27日公告，子公司Emerging Fund, L.P.公告處分Astera Labs, Inc.之普通股以及子公司Growth Fund Limited全數處分Astera Labs, Inc.之普通股，總價值約3500萬美元（折合新台幣約11.4億元），皆列於保留盈餘不影響損益。

台積電公告子公司Growth Fund Limited公告處分Astera Labs, Inc.之普通股137,473股；每單位價格：每股US$94.95元；交易總金額：US$13佰萬元，全數出清持股，台積電說明取得或處分之具體目的:處分股權投資。

另外台積電子公司Emerging Fund, L.P.公告處分Astera Labs, Inc.之普通股交易數量：276,089股；每單位價格：每股US$80.09元；交易總金額：US$22佰萬元。交易後仍持股277,824股；金額US$15佰萬元；比率0.18%。