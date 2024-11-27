凱美：不會缺席 AI 領域

國巨集團旗下成員凱美（2375）昨（27）日舉行線上法說會，展望後市，公司估本季業績將小幅季減，對2025年營運則審慎樂觀，看好AI應用帶動PC相關電源需求增加，強調不會在AI應用缺席。

產能利用率方面，凱美說明，電阻平均產能利用率約五成，風扇和電容產能利用率超過八成，目前來看，2025年沒有擴產計畫。法人看好，凱美受惠成本控制得宜，明年營收、毛利成長可期。

凱美認為，川普二度入主白宮，全球政經因素仍不穩定，加上盤點因素干擾，且部分AI新品推遲到2025年推出，估本季業績較第3季略減。

展望2025年，凱美強調，最大亮點就是AI，該公司在AI領域絕對不會缺席，預計今年原本要推出的AI相關產品遞延到明年後，會帶動各方面需求增長，同時推升PC相關電源需求，對被動元件有助攻效益。

凱美指出，將持續布局高階被動元件產品，推廣平均單價（ASP）較高的特殊品。