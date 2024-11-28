里昂證券在最新出具的「台灣半導體產業」報告中指出，預期2025年整體半導體產業增長動能可能放緩，意味景氣反彈接近尾聲。台廠中，包括日月光投控（3711）、京元電子、及祥碩，均獲「優於大盤」評級；聯電則為「持有」，世界先進為「劣於大盤」。

里昂半導體產業分析師臧鐸表示，台灣半導體產業目前估值相對較高，本益比（PE）已達18倍左右，股價若要上漲，需要更強的基本面支撐，包括企業實際盈利增長、技術創新、以及未來訂單需求等確定性因素。

由於目前台灣半導體股的估值偏高，因此里昂偏好能受益於AI及新規格升級的企業，如日月光投控目標價196元、京元電子155元、及祥碩2,210元，均重申「優於大盤」評級；聯電目標價43元，評等「持有」；世界先進80元，評等「劣於大盤」。

整體上，雲端AI需求持續驅動半導體成長，包括先進製程與後段服務領域展望樂觀。然而，傳統消費領域終端需求僅預期溫和成長，對邊緣AI提升PC與智慧手機出貨量的可能性則持審慎態度。

至於目前科技周期位於何處？臧鐸指出，科技周期大致處於復甦階段的過渡期。

整體市場情緒相對中性，隨2024年復甦的進展，庫存水位已經有所下降，但不同市場仍存在明顯差異。