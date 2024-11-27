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台積電調整今年第2季配息 限制員工權利新股影響
台積電（2330）27日公告調整今年第2季配息，限制員工權利新股影響公司流通在外之股數變化所致。每股配發新台幣3.99963706元。
台積電公告公司調整民國113年第二季每股現金股利金額，盈餘分派現金股利新台幣103,721,520,968元，每股配發新台幣4.00元。變更後發放股利種類及金額盈餘分派現金股利新台幣103,721,520,968元，每股配發新台幣3.99963706元。
台積電公告變更原因，每股現金股利金額之細微變動係由於在董事會決議股利分派至配息基準日間，公司發行113年限制員工權利新股，因此本公司流通在外之股數變化所致。依據本公司113/8/13董事會決議，授權董事長調整每股現金股利金額。
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