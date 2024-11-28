至興台越搶市 業績喊衝

至興（4535）昨（27）日受邀櫃檯買賣中心舉辦業績發表會，至興發言人劉美娘表示，台灣、越南市場除了拓展機車、汽車零件外，未來還要拓展特殊車種市場，集團2030年以營收突破50億元為目標。

至興第3季稅後純益3,626.7萬元，年減21.9%，每股稅後純益0.48元；累計今年前三季稅後純益1.31億元，年減1.8%，每股稅後純益1.74元。

劉美娘表示，近幾年營收、獲利狀況穩定，股東權益報酬率維持10%上下、毛利率及稅前淨利率在19%及13%左右，相當穩健，加上公司負債比低，其實整體財務狀況很不錯，當然，未來也希望繼續尋找再投資的機會，預期今年營收可望較去年成長。至於股利政策上，2021年到2023年每股盈餘分別為2.4、2.82、2.4元，股息配發率在六到七成之間，股利殖利率都有4%到5%。

劉美娘指出，至興以精密沖壓起家，所以核心技術在於模具開模，而公司二廠主要以精密沖壓開模為主，整體的核心能力在精密沖壓線切割放電加工機高速加工中心機和管理和質量系統，未來將致力於精密沖壓技術研究及提升沖壓壓力控制點，以及材料技術的研究，再來也會進行汽機車及特殊車種之零組件的協同開發。

展望未來發展計畫方面，劉美娘指出，短期策略上，由於進入中國大陸市場的時間比較晚，因此初期主要以汽車零件為主拓展，台灣及越南除了拓展機車、汽車零件為主外，另外，也會以特殊車種、自行車零組件為輔開發潛在市場。中長期而言，集團目標在2030年總營業額突破50億元，力拚營收超過總資本三倍以上，並以永續經營為投資策略目標。