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感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

Gogolook准列一般板上市

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

信任科技服務商「Gogolook-創」（原稱「走著瞧-創」）（6902）宣布獲臺灣證券交易所董事會准改列一般板上市。Gogolook表示，改列一般板有望擴大投資人參與，提升交易流動性及資本市場能見度，加速開拓海外市場與吸引人才。

Gogolook以「Build for Trust」為核心研發AI軟體服務，三大事業版圖涵蓋以數位防詐App Whoscall為首的消費端防詐服務，以ScamAdviser為品牌拓展全球企業防詐業務，並以金融媒合平台「袋鼠金融」為主要貢獻的金融科技服務。

Whoscall全球下載量已突破1億次，主要服務範圍涵蓋泰國、日本、韓國、香港、菲律賓、馬來西亞、巴西等市場，擁有全球領先的防詐資料庫，目前泰國的MAU（月活躍用戶）已超越台灣，成為Whoscall用戶最多地區，也帶動Whoscall今年前三季營收超過五成來自海外，今年前三季海外營收占整體營收約44%，海外市場為重要長期成長動能。

Gogolook Whoscall 營收

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