研揚看好 IPC 產業復甦

工業電腦（IPC）廠研揚（6579）昨（27）日舉行法說會，展望後市，研揚總經理林建宏表示，IPC產業已開始復甦，出現庫存回補及新訂單需求，預計今年第4季營運優於上季；歐美及中國大陸市場成長，加上邊緣AI業務預計明年第2季進入大量部署階段，整體營運將優於今年。

林建宏坦言，今年工業電腦廠包含研揚在內營收都不理想、甚至衰退。從市場角度看，雖然零售領域今年上半年率先反彈，但傳統IPC市場復甦緩慢，庫存去化時間較預期長。在AI市場，階段專案雖多，但也面臨失敗高、開發時間長等問題。

研揚今年前十月營收達59.8億元、年減11%，為三年新低；研揚預期，今年第4季業績優於上季，且本季已接獲大客戶明年訂單。

展望2025年，林建宏預估，明年IPC產業會有不錯復甦，主因庫存去化到尾聲，部分客戶已開始回補庫存，加上新需求慢慢增加，帶動IPC產業復甦。在既有專案持續下單，加上新訂單貢獻下，相信明年營運將呈逐季成長態勢，第2季開始出現顯著成長。

從地區營收比重來看，研揚今年前三季歐美市場合計占比達七成、大陸8%，與去年同期比重相似。林建宏表示，明年歐美市場成長將相當不錯，至於大陸雖然總體經濟不太理想，但因明年有電信專案在手，所以大陸市場預期也會成長。

此外，在邊緣AI業務方面，研揚解決方案產品包含AI加速器、AI分析平台、AI工作站及高性能AI伺服器等。林建宏表示，研揚AI新專案持續增加，從今年初的350-400件，到現在已有超過475件專案進行中，且AI專案落地數量持續增加。研揚預計，將有超過100件將進入大量部署階段，預期將自2025年第2季開始放量，並貢獻明年度業績。