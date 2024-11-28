動力明年營運正向樂觀
顯示卡風扇大廠動力-KY（6591）昨（27）日召開線上法說會，動力指出，由於輝達（NVIDIA）的GPU新平台RXT 50系列顯示卡有望明年初推出，旗下高階風扇出貨動能也將同步轉強，對明年營運展望持正向樂觀。
據了解，RTX 5090預計將採用代號GB202-300-A1的Blackwell架構，基於21,760個CUDA核心的GB202的GPU，功耗將高達600W，較上一代旗艦顯卡GeForce RTX 4090的450W大幅提升，因此需要高規格風扇解熱，有助於動力營運看旺。
動力表示，RXT 50系列顯示卡確實需要配置較高規格的風扇，產品單價也較高，對毛利率改善有正面幫助，預料明年大量出貨時，公司業績也將同步轉強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言