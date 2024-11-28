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動力明年營運正向樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

顯示卡風扇大廠動力-KY（6591）昨（27）日召開線上法說會，動力指出，由於輝達（NVIDIA）的GPU新平台RXT 50系列顯示卡有望明年初推出，旗下高階風扇出貨動能也將同步轉強，對明年營運展望持正向樂觀。

據了解，RTX 5090預計將採用代號GB202-300-A1的Blackwell架構，基於21,760個CUDA核心的GB202的GPU，功耗將高達600W，較上一代旗艦顯卡GeForce RTX 4090的450W大幅提升，因此需要高規格風扇解熱，有助於動力營運看旺。

動力表示，RXT 50系列顯示卡確實需要配置較高規格的風扇，產品單價也較高，對毛利率改善有正面幫助，預料明年大量出貨時，公司業績也將同步轉強。

GPU 顯示卡

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