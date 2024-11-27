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冠德環狀線板橋案 簽約

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
冠德總經理張勝安（右）與新北市捷運局長李政安（左）主持簽約儀式。業者／提供
冠德總經理張勝安（右）與新北市捷運局長李政安（左）主持簽約儀式。業者／提供

冠德建設（2520）拿下的「新北環狀線板橋站捷運開發案」，昨（27）日舉辦簽約典禮，全案預計投資金額39億元，將興建地下七層、地上24層地標型商辦大樓，預計2030年完工。

簽約典禮由新北市捷運局長李政安、冠德總經理張勝安共同主持。張勝安表示，冠德長期耕耘軌道建設，目前已有13件聯開案實績成果，透過多元產品規劃、永續建築工法及城區經營策略帶入軌道開發案中，共同推動城市永續發展。

「環狀線板橋案」為冠德第14件聯開案，該案之樞紐優勢將扮演城市未來發展的關鍵角色，集團將全面挹注資源、結合產業界合作，期望打造成為產業升級與數位轉型的核心，同時符合高規格的永續標章規範，推升新北市成國際級重要城市。

李政安表示，板橋站捷運開發案位居新北核心交通樞紐，將興建商業及辦公空間，並設置可容納200人的大型國際會議廳，開發完成後，交通、環境、產業、人才等四大面向將全面升級，並透過轉運站及捷運車站空間改造，優化動線及空間利用，串聯臺、高鐵、捷運板南線與國家兒童未來館，活化周邊經濟發展。

這項開發案與捷運環狀線及新北板橋轉運站共構，串聯新北市最重要產業園區及居住人口行政區，周邊商業發展成熟。該案興建地下七層、地上24層，總樓地板面積1.2萬坪，規劃低樓層空間為零售店面與新創基地、六樓以上為辦公空間，並設置大型國際會議廳，投資金額約39億元，預計2030年完工。

捷運環狀線

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