造紙商永豐實（6790）昨（27）日舉辦線上法說會，近期新品受到市場青睞，成為營運動能之一，未來將繼續拓展新品類同時結合綠色商機，推廣環保產品，同時也將積極拓展海外市場。

永豐實指出，將透過深入分析國際原物料成本走勢，優化產品組合，同時整合永豐餘集團資源，以推動獲利增長。

雖然今年前三季因原物料價格波動，導致淨利較去年同期減少。不過，新產品上市受到消費者青睞，帶動營收表現穩步成長。

永豐實的核心營收來源包括自有品牌家庭用紙及清潔用品的生產與銷售，旗下家庭用紙品牌如五月花、得意、柔情等，穩居台灣市場第一，市占率達37%。在清潔用品市場方面，以多品牌策略積極布局，國內市占率已達31%，並持續擴展海外市場版圖。

展望未來，永豐實計畫針對天然安心、香氛療癒等主流消費需求，深化品牌價值，同時結合綠色商機，推廣環保產品，進一步提升市場滲透率。

此外，將整合兩岸行銷資源，加速清潔用品市場擴張，開拓其他海外市場，持續增強競爭優勢與全球影響力。

永豐實第3季合併營收28.33億元，年增10.04%，毛利率20.74%，稅後純益1.44億元，季減23.26％。前三季合併營收為81.55億元，年增7.93%，稅後純益1.44億元。