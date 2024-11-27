快訊

又是竹科！去年新竹平均總薪資達122.9萬元奪冠

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

聽新聞
0:00 / 0:00

里昂看2025年半導體產業：日月光、京元電、祥碩獲「優於大盤」評級

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
全球半導體封測龍頭日月光投控。 圖／聯合報系資料照
全球半導體封測龍頭日月光投控。 圖／聯合報系資料照

里昂證券在最新出具的「台灣半導體產業」報告中指出，預期2025年整體半導體產業增長動能可能放緩，整體景氣反彈接近尾聲。台廠中，包括日月光投控（3711）、京元電子（2449）、及祥碩（5269），均獲「優於大盤」評級；聯電（2303）則為「持有」，世界先進（5347）為「劣於大盤」。

里昂半導體產業分析師臧鐸表示，台灣半導體產業目前估值相對較高，本益比（PE）已達18倍左右，股價若要上漲則需要更強的基本面支撐，包括企業實際盈利增長、技術創新、以及未來訂單需求等確定性因素。

由於目前台灣半導體股的估值偏高，因此里昂偏好能受益於AI及新規格升級的企業，如：日月光投控目標價196元、京元電子155元、及祥碩2,210元，均重申「優於大盤」評級；聯電目標價43元、評等「持有」，世界先進80元、評等「劣於大盤」。

整體上，雲端AI需求持續驅動半導體成長，包括先進製程與後段服務領域展望樂觀。然而，傳統消費領域終端需求僅預期溫和成長，對邊緣AI提升PC與智慧機出貨量的可能性則保持審慎態度。　

至於目前科技周期位於何處？臧鐸指出，科技周期大致處於復甦階段的過渡期。整體市場情緒相對中性，隨2024年復甦的進展，庫存水位已經有所下降，但不同市場仍存在明顯差異。

他舉三點分析：首先，AI與高效能運算（HPC）領域的半導體需求仍強勁，主要受到更高效能的運算需求增加所推動，尤其在機器學習等應用中，增長趨勢明確。

其次，在PC與智慧型手機等消費應用中，2024年需求主要受庫存補充驅動，但終端需求目前未見顯著催化劑，因此消費市場復甦較為緩慢。第三，汽車與工業部門需求仍疲弱，且庫存水位較高。未來可能需要幾個季度有效消化現有庫存，並等待需求復甦。

此外，台積電（2330）方面，3奈米產能利用率將在2024年保持100%。他補充，3奈米製程需求將延續至2025年，產能利用率保持滿載。隨AI GPU市場需求強勁，輝達（NVIDIA）將繼續占據台積電2025年4奈米/5奈米的重要份額。隨智慧型手機、HPC與AI等相關專案將在明年採用3奈米製程，也顯示市場對先進製程的高度依賴性。

AI 京元電 半導體 日月光

延伸閱讀

外資圈按讚「AI四傑」 鴻海、廣達等下游硬體廠上榜

期貨商論壇／京元電期 可長抱

台積、日月光 押逾60天

旅法廚師「阿辰師」帶英籍妻落葉歸根 「中山招待所」推里昂法式料理

相關新聞

里昂看2025年半導體產業：日月光、京元電、祥碩獲「優於大盤」評級

里昂證券在最新出具的「台灣半導體產業」報告中指出，預期2025年整體半導體產業增長動能可能放緩，整體景氣反彈接近尾聲。台...

台積電發行限制員工權利新股 第2季股利調降低於4元

台積電今天公告，因發行限制員工權利新股，影響流通在外股數變化，第2季每股現金股利自原訂的4元，略降至3.99963706...

ITH掛牌上市有蜜月行情

聯發科轉投資驅動IC廠ITH-KY（6962）昨（26）日以每股39.65元掛牌上市，盤中最高攻上65.1元，大漲逾六成...

新日興目標價估276元

各家手機大廠積極發展折疊手機，新日興（3376）與蘋果合作關係密切，市場認為未來很有機會獲得蘋果折疊機訂單，高盛指出，對...

汎銓高階檢測廠房動土

汎銓（6830）昨（26）日宣布，為同步滿足「埃米世代製程材料分析」、「矽光子光衰漏光斷光分析」、「美國AI客戶專區」三...

光聖10月每股賺1.31元

光通訊廠光聖（6442）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（26）日應主管機關要求，公告自結10月稅後純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。