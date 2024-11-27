里昂看2025年半導體產業：日月光、京元電、祥碩獲「優於大盤」評級

里昂證券在最新出具的「台灣半導體產業」報告中指出，預期2025年整體半導體產業增長動能可能放緩，整體景氣反彈接近尾聲。台廠中，包括日月光投控（3711）、京元電子（2449）、及祥碩（5269），均獲「優於大盤」評級；聯電（2303）則為「持有」，世界先進（5347）為「劣於大盤」。

里昂半導體產業分析師臧鐸表示，台灣半導體產業目前估值相對較高，本益比（PE）已達18倍左右，股價若要上漲則需要更強的基本面支撐，包括企業實際盈利增長、技術創新、以及未來訂單需求等確定性因素。

由於目前台灣半導體股的估值偏高，因此里昂偏好能受益於AI及新規格升級的企業，如：日月光投控目標價196元、京元電子155元、及祥碩2,210元，均重申「優於大盤」評級；聯電目標價43元、評等「持有」，世界先進80元、評等「劣於大盤」。

整體上，雲端AI需求持續驅動半導體成長，包括先進製程與後段服務領域展望樂觀。然而，傳統消費領域終端需求僅預期溫和成長，對邊緣AI提升PC與智慧機出貨量的可能性則保持審慎態度。

至於目前科技周期位於何處？臧鐸指出，科技周期大致處於復甦階段的過渡期。整體市場情緒相對中性，隨2024年復甦的進展，庫存水位已經有所下降，但不同市場仍存在明顯差異。

他舉三點分析：首先，AI與高效能運算（HPC）領域的半導體需求仍強勁，主要受到更高效能的運算需求增加所推動，尤其在機器學習等應用中，增長趨勢明確。

其次，在PC與智慧型手機等消費應用中，2024年需求主要受庫存補充驅動，但終端需求目前未見顯著催化劑，因此消費市場復甦較為緩慢。第三，汽車與工業部門需求仍疲弱，且庫存水位較高。未來可能需要幾個季度有效消化現有庫存，並等待需求復甦。

此外，台積電（2330）方面，3奈米產能利用率將在2024年保持100%。他補充，3奈米製程需求將延續至2025年，產能利用率保持滿載。隨AI GPU市場需求強勁，輝達（NVIDIA）將繼續占據台積電2025年4奈米/5奈米的重要份額。隨智慧型手機、HPC與AI等相關專案將在明年採用3奈米製程，也顯示市場對先進製程的高度依賴性。