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研揚法說會／看好 IPC 產業復甦 明年營運成長有信心

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦（IPC）廠研揚（6579）27日舉行法說會，展望後市，研揚總經理林建宏表示，IPC產業已開始復甦，出現庫存回補及新訂單需求，預計今年第4季營運優於上季，明年在歐美及中國大陸市場成長下，加上邊緣AI業務預計於2025年第2季開始進入大量部屬階段，看好明年整體營運將優於今年。

林建宏坦言，今年工業電腦廠包含研揚在內營收都不理想、甚至衰退。從市場角度來看，雖然零售領域今年上半年有率先反彈，但傳統IPC市場復甦緩慢，庫存去化時間較預期的長。而在AI市場，POC階段專案雖多，但也面臨失敗高、開發時間長等問題。

累計研揚今年前十個月營收達59.8億元、年減11%，為3年新低；研揚預期，今年第4季業績優於上季，且本季已接獲大客戶明年訂單。

展望2025年，林建宏預估，明年IPC產業會有不錯的復甦，主要是因目前庫存已去化到尾聲，部分客戶已開始回補庫存，加上新需求慢慢增加，帶動IPC產業復甦。而在既有專案持續下單，加上新訂單貢獻下，相信明年營運一定成長，2025年將呈現逐季成長態勢，第2季開始將出現顯著成長。

從地區營收比重來看，研揚今年前三季歐美市場合計占比達七成、大陸為8%，與去年同期比重相似。林建宏表示，明年歐美市場成長將相當不錯，至於大陸雖然總體經濟不太理想，但因明年有電信專案在手，所以大陸市場預期也會成長。

而在邊緣AI業務方面，研揚邊緣AI解決方案產品含概AI加速器、AI分析平台、AI工作站及高性能AI伺服器等。

林建宏表示，研揚AI新專案持續增加，從今年初的350-400件，到現在已有超過475件專案進行中，且AI專案落地數量持續增加。研揚預計，將有超過100件即將進入大量部屬階段，預期將自2025年第2季開始放量，並貢獻明年度業績。

AI 研揚

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