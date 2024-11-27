AI 助攻 智邦盤中突破上波高點

台股27日下跌百點，網通股王智邦（2345）受惠AI助攻，營收連兩季破百億元，投信法人連續買超10個交易日，盤中股價大漲，一度來到675元，突破前波高點的666元，創下歷史新高。

日前智邦代子公司Accton Investment持有素有「小輝達」之稱的Astera Labs（那斯達克：ALAB）股票，且隨著Astera Labs今年以來股價飆漲，智邦持有帳面價值已經達31.6億元，並計劃處分。

智邦昨晚公告處分Astera Labs，共492仟股，每股價格100.5美元，交易金額4,952.5萬美元，處分利益4,952.5萬美元（折台幣約16億元），屬於股東權益的保留盈餘，不影響損益。

智邦10月營收，連兩月突破百億元大關，來到108.82億元，連三個月創下單月歷史新高，累計前10月營收則為歷史同期新高，智邦第3季稅後純益為26.5億元，季增2.67%，年增11.08%，每股稅後純益為4.75元，創下單季歷史新高，累計前三季每股稅後純益13.39元，也創歷史同期新高。

法人看好，智邦可望受惠AI題材，推升高階交換器及AI智慧卡等產品出貨，第4季營收維持高檔，單季獲利可望有亮眼表現，全年營收將突破千億元關卡。

日前智邦法說上，執行長石軍看好明年AI趨勢，推升今年及明年都可望有二位數成長。智邦也擴大布局，投資InLC，布局AI資料中心全光通訊技術，搶進伺服器產品，打造端到端AI整體解決方案，近期更將總部遷往竹北AI園區，更擴大越南產能。

外資法人看好智邦明年可望搭上AI熱潮，加上800G出貨推升，帶動營收獲利持續成長，目標價700元。

智邦日前也前進美國國際電腦展Super Computing 2024（SC24），建構AI/ML資料中心開放基礎設施，秀出端到端解決方案、創新液冷解決方案等新產品，積極搶進AI商機。