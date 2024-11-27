快訊

超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

AI 助攻 智邦盤中突破上波高點

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台股27日下跌百點，網通股王智邦（2345）受惠AI助攻，營收連兩季破百億元，投信法人連續買超10個交易日，盤中股價大漲，一度來到675元，突破前波高點的666元，創下歷史新高。

日前智邦代子公司Accton Investment持有素有「小輝達」之稱的Astera Labs（那斯達克：ALAB）股票，且隨著Astera Labs今年以來股價飆漲，智邦持有帳面價值已經達31.6億元，並計劃處分。

智邦昨晚公告處分Astera Labs，共492仟股，每股價格100.5美元，交易金額4,952.5萬美元，處分利益4,952.5萬美元（折台幣約16億元），屬於股東權益的保留盈餘，不影響損益。

智邦10月營收，連兩月突破百億元大關，來到108.82億元，連三個月創下單月歷史新高，累計前10月營收則為歷史同期新高，智邦第3季稅後純益為26.5億元，季增2.67%，年增11.08%，每股稅後純益為4.75元，創下單季歷史新高，累計前三季每股稅後純益13.39元，也創歷史同期新高。

法人看好，智邦可望受惠AI題材，推升高階交換器及AI智慧卡等產品出貨，第4季營收維持高檔，單季獲利可望有亮眼表現，全年營收將突破千億元關卡。

日前智邦法說上，執行長石軍看好明年AI趨勢，推升今年及明年都可望有二位數成長。智邦也擴大布局，投資InLC，布局AI資料中心全光通訊技術，搶進伺服器產品，打造端到端AI整體解決方案，近期更將總部遷往竹北AI園區，更擴大越南產能。

外資法人看好智邦明年可望搭上AI熱潮，加上800G出貨推升，帶動營收獲利持續成長，目標價700元。

智邦日前也前進美國國際電腦展Super Computing 2024（SC24），建構AI/ML資料中心開放基礎設施，秀出端到端解決方案、創新液冷解決方案等新產品，積極搶進AI商機。

AI 智邦

延伸閱讀

庫克頻來華 「看好陸發展前景」

高盛2025年亞洲投資組合策略：台股「優於大盤」、看好台積電等34檔

林秉君關心竹北都會原民文化園區進度 楊文科：已公告招標

全民權證／智邦 挑價內外5%

相關新聞

ITH掛牌上市有蜜月行情

聯發科轉投資驅動IC廠ITH-KY（6962）昨（26）日以每股39.65元掛牌上市，盤中最高攻上65.1元，大漲逾六成...

新日興目標價估276元

各家手機大廠積極發展折疊手機，新日興（3376）與蘋果合作關係密切，市場認為未來很有機會獲得蘋果折疊機訂單，高盛指出，對...

汎銓高階檢測廠房動土

汎銓（6830）昨（26）日宣布，為同步滿足「埃米世代製程材料分析」、「矽光子光衰漏光斷光分析」、「美國AI客戶專區」三...

光聖10月每股賺1.31元

光通訊廠光聖（6442）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（26）日應主管機關要求，公告自結10月稅後純...

可成台南廠火警 影響不大

金屬機殼大廠可成（2474）昨（26）日公告，旗下台南仁愛廠實驗室發生火災，實驗器材與化學物品起火，當下已通報消防單位救...

隴華攜休斯 攻海事通訊

隴華電子（2424）昨（26）日舉行線上法說，隴華透過與休斯合作，打造全球涵蓋衛星服務，主攻海事寬頻通訊，已簽約船數約6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。