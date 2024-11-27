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弘凱加入矽光子聯盟 股價跳空漲停鎖在44.25元

經濟日報／ 記者楊絡懸／台北即時報導

弘凱（5244）總經理曾智宏26日在法說會上證實公司已正式加入矽光子聯盟，並在可見光及不可見光LED光電整合元件上掌握關鍵成長動能，激勵27日股價跳空漲停，一開盤就鎖在44.25元。

對於矽光子聯盟，曾智宏說，正在觀察在產業鏈中將能扮演何等角色，除了看好車用氛圍燈市場規模及亞太產值逐漸提高，不可見光產品如紅外線、感測等也會較去年成長逾六成，明年更維持成長動能。

弘凱今年第3季營收2.3億元，季增5.99%，年增2.22%；毛利率48.5%，季增3.2個百分點，年增2.9個百分點；稅後盈餘4,300萬元，季增26.47%，年減2.27%，每股純益0.63元。累計前三季稅後純益1.2億元，年增4.1%，每股純益1.71元。

曾智宏表示，今年受整體大環境影響，營收沒有大幅上揚，但弘凱仍藉由調整產品組合、提升高技術含量及附加價值的產品，維持毛利率向上動能。

他指出，目前看來車市平緩，也有新品牌崛起而有關稅壁壘競爭，但整體發展方向不變，每年車輛從傳統單色照明延伸到氛圍燈等發光應用，都反映在營收成長上。

對於美國總統當選人川普的高關稅政策，曾智宏則認為壓力沒那麼大。弘凱主要客群集中在亞洲，就關稅及產地要求而言，正積極調查台灣、中國大陸以外的第三個合適產地。

弘凱目前公司帳上現金多達2個股本，除了謹慎布局車用光源市場之外，也在PC及電競PC應用上開發視覺功能鍵專案，並會在創新發展上多加著墨，不缺席AI PC的商機。

至於中國大陸的新廠規劃，曾智宏透露，南通廠預期明年3月裝機、4月分批試產、10月全面量產。也就是說，弘凱仍偏向區域製造，在明年第4季全面量產後，原深圳廠資源將逐步移轉至南通廠，產能將是原有的3倍，現階段仍以深圳廠為主。

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