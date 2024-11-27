零壹前十月營收超越去年 樂觀看後市、股價創波段新高

軟體代理商零壹（3029）受惠AI帶動數位轉型及相關應用需求成長，營運表現不俗，今年前10個月營收149.8億元，年增26.2%，已超越去年全年，並樂觀看好明年營運，27日股價以114.5元開出，一度上漲逾4%、至119.5元寫波段新高，均線也呈現多頭排列。

零壹今年第3季營收49.52億元，季增14.4%，年增30.59%，雖然毛利率、營業利益率及稅後淨利率皆比上季微減，分別來到12.29%、5.81%、5.14%，但稅後盈餘仍坐上2億元門檻，來到2.16億元寫單季歷史新高，每股稅後純益1.33元；累計前三季每股純益達3.89元也寫同期新高。

對於營運展望，零壹在法說會上表示，樂觀看待11月、12月續創佳績，第4季動能將延續到明年，並有信心持續在高點成長。

零壹的各產品營收皆呈現年成長。觀察前三季營收比重，網路暨資訊安全類達47%占最大，其餘包括IT基礎架構29%、雲平台暨應用18%、AI大數據應用6%；代理的軟硬體多達58個品牌，值得注意的是，零壹也是輝達GPU伺服器在台灣最大代理商。

零壹目前代理軟體產品有一半以上走訂閱制度，營收占比來到25%，這樣的方式可以幫助降低進入門檻，讓更多客戶願意嘗試，掌握最新動態並適時增添加值服務，此外，訂閱制能讓淡、旺季營收更加平穩，長期而言是加分作用。

至於私募後增加策略股東大聯大（3702），零壹表示，未來零壹將參考大聯大方式，走向「產業控股公司」，不但獲得資金協助，也能在此參考經營經驗，期盼雙方擴大合作之下，成為投資結盟的夥伴。