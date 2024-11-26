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易飛網包機熱 載客率亮眼

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

易飛網（2734）包機直飛的台北-宮崎航點，首航達成100%載客率，董事長周昀生昨（26）日表示，12月到春節期間包機航班已達到90%載客率，明年第1季航班目前銷售率突破85%，台北至宮崎航線出一片榮景，反應出強烈的市場需求。

周昀生表示，日本是易飛旅遊的核心市場，而九州是深耕的重點區域。宮崎包機成功推出，除和台灣虎航緊密合作，也為旅客打造獨家包車專案和餐飲套餐。有了佐賀、宮崎一南一北兩個航點，將能包裝更多深度體驗九州之美的旅遊線路，對九州旅遊發展潛力充滿信心。

日本穩居台灣旅客出國旅遊首選，九州因其獨特地理位置和文化資源，旅遊資源深厚。

易飛旅遊掌握市場趨勢，在2023年疫情後推出台北直飛佐賀包機，每周兩班，班班搭乘率超過95%。

台灣虎航 日本 疫情

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