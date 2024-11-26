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零壹成長動能可期

經濟日報／ 記者楊絡懸／台北報導

軟體代理商零壹（3029）昨（26）日舉行法說會，受惠AI帶動數位轉型及相關應用需求成長，零壹樂觀看待11月、12月續創佳績，第4季動能將延續到明年。零壹今年前十月營收已超越去年全年，也有信心明年持續成長。

零壹第3季稅後純益達2.16億元，創單季歷史新高，每股純益1.33元；累計今年前三季每股純益3.89元，也寫同期新高。

零壹前三季營收比重中，網路暨資訊安全類占47%，其餘包括IT基礎架構29%、雲平台暨應用18%、AI大數據應用6%。零壹也是輝達GPU伺服器在台灣最大代理商。

零壹目前代理產品有一半以上採取訂閱制度，營收占比達25%，這樣營運方式可讓更多客戶願意嘗試，掌握最新動態並適時增添加值服務，此外，訂閱制能讓淡、旺季營收更平穩。

每股純益 營收 零壹

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