中華電獎勵 力挺 5G 新創

中華電信（2412）力挺5G新創，以5G創新應用大賽、5G加速器培育新創及創新應用，中華電信指出，過去培育的智慧聯網、無人機、AMR等應用已經導入商用，未來也可望攜手前進國際市場。

中華電信昨（26）日舉辦「2024 5G創新應用大賽暨5G加速器徵選」頒獎典禮，從200多組參賽隊伍中選出10組得獎團隊，以及八家入選5G加速器的新創公司。

今年賽事聚焦「5G x AI」創新應用，首次增設「AI技術特別獎」，鼓勵運用AI技術提升5G應用的創新價值，作品涵蓋智慧醫療、智慧製造等六大領域。

中華電信董事長簡志誠表示，2021年5G創新應用大賽累積吸引逾3,000人次參賽，提交952件作品；自2018年啟動的5G加速器已遴選74家優秀新創團隊，媒合數十家企業，為產業升級與數位轉型注入豐沛動能。

簡志誠表示，中華電信5G基礎建設與數位資源，協助入選團隊實現技術落地，提供包括雲端基礎建設、行動門號資源、5G實證場域與商業媒合。

中華電信已協助數個新創推廣業務，並導入企業客戶、國際分公司及個人家庭分公司等客戶應用，例如智慧聯網幫業者節省電力，已導入百貨公司，AI加智慧聯網應用在無人機及無人船，以及AMR自動機器人倉儲應用。今年得獎作品以5G與AI技術解決社會與產業痛點，社會組冠軍賦智行雲科技以生成式AI平台結合醫學影像與語言模型技術，開發「醫生助手」，校園組冠軍是來自成功大學的心音心律感測AI系統。