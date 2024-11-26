高盛：折疊機後勢可期 新日興有望受惠、目標價276元
各家手機大廠積極發展折疊手機，新日興（3376）與蘋果合作關係密切，因此市場認為未來也很有機會獲得蘋果折疊機訂單，高盛26日指出，對於智慧手機未來形態的轉變保持積極的態度，進一步推動終端市場需求，給予「買進」的評級，目標價276元。
高盛表示，預計明年全球折疊手機出貨量2600萬台，後年更將達4300萬台，滲透率達2.2%和3.4%，因此看好新日興在MIM（金屬射出成型）零組件和軸承模組的技術，有望使其成為折疊手機趨勢的主要受益者。
在技術方面，高盛認為，新日興多年在筆記型電腦、穿戴設備及鍵盤軸承領域的累積豐富經驗，與客戶共同開發新一代產品，並根據客戶需求提供定製化方案，以高效滿足客戶要求。
高盛指出，新日興於越南生產基地預計將於今年底準備完成，而蘇州工廠的產能擴建計劃將於明年啟動，公司升級現有生產線的設備，以提升效率、良率及精度，同時優化生產成本的控制能力。
另外，高盛也提到，新日興受惠產品組合的升級及嚴格的成本控制，今年第3季毛利率提升至20.6%與第二季的18.6%相比，提升2%；而在營收方面，新日興10月營收因穿戴設備受產品過渡期的影響，整體月減4%，不過展望未來，基於其技術、產品組合升級，加上終端市場拓展及生產效率的持續提升，對未來整體保持樂觀看望。
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