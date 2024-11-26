上銀擁題材 挑長天期

台股多空交戰，指數高檔震盪，「外資、投信同步搶買股」表現強勢，躍居為盤面亮點；權證專家昨（26）日表示，投資人可以挑選相關權證介入，如上銀（2049）等，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

近來多空變數雜陳，全球股市普遍高檔震盪，台股也齊步整理盤堅；時序進入11月底之後，法人預期指數仍處震盪走勢，建議選股不選市，短線以「外資、投信同步搶買股」的強勢股為首選，成為聚焦年終拚績效的作帳行情。

全球夯AI，機器人概念股夯，上銀也受到投資人青睞，法人指出，繼美國降息之後，大陸人民銀行也推出降準、降息等一連串刺激經濟的獎勵措施，有助於帶動民間企業投資意願，上銀可望因此受惠，預期下半年營運將優於上半年。

上銀表示，美國降息後，大陸也推出刺激經濟與房市等作多措施，預期原先因大陸市場放緩而下修的景氣展望，可望因此轉趨樂觀。目前訂單主要來自半導體、航太、自動化、新能源、電動車及基礎建設所需大型設備等產業。

此外，上銀日前宣布，面對業務需求的快速增長，上銀HIWIN義大利子公司預計2025年完成新廠房擴建，未來將可大幅提升生產效率及供應能力，以支持擴展義大利及東南歐市場發展。

權證發行商表示，看好上銀後續股價表現的投資人，可透過認購權證介入。在權證的挑選上，則以價內外5%以內、有效天期150天以上的商品為主，透過靈活操作參與個股行情。