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技嘉、智易 四檔潛利大

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
技嘉董事長葉培城（聯合報系資料照）
技嘉董事長葉培城（聯合報系資料照）

台股失守23,000點大關、指數上下震盪之際，市場聚焦外資、投信動向，二者同步加碼的技嘉（2376）、智易（3596）等電子股，吸引投資買盤青睞；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

技嘉吸引外資、投信買盤進駐的主要原因是第3季營收年增90.3%，當中伺服器營收年增兩倍，AI占比達伺服器營收的八成，毛利率10.2%，業外雖因匯率升值使匯損達6.2億元，但稅後純益19.2億元，年增30%，每股純益（EPS）2.88元；技嘉前三季資本支出達18.8億元，年增逾五倍，主要擴增AI伺服器產能，遍布北美、歐洲、東南亞等地，因應客戶需求就近服務。

技嘉第4季動能仍在AI，以HGX產品為主，預期伺服器在原料供應順暢下，營收維持高檔，由於客戶相對分散，法人對毛利率正向看待。消費產品部分，整體需求穩健，市場預估毛利率10.4%，業外匯兌10月已回沖約六成，本季業外負面影響下滑，EPS有望成長至3.3元。

智易在第4季雖受北美電信商進入年底需求淡季影響，預期5G FWA需求將進一步下滑，預期Mobility營收季減，但印度寬頻網路基礎建設持續進行，歐洲PON進一步回補庫存，帶動5G FWA與PON出貨增加，市場預估第4季營收、毛利率約維持第3季水準，稅後純益5.8億元，EPS為2.66元，全年為11.1元。

展望2025年，智易取得德國電信固網標案，印度寬頻基礎建設持續進行，北美5G基地台設備需求回復成長動能，Tier-1電信商為提升5G訊號覆蓋，擴增5G基地台資本支出，有利5G FWA與PON出貨進一步增加，市場估全年營收535.3億元，年成長9.9%，稅後純益27.6億元，年成長12.5%，EPS成長為12.5元。

若看好技嘉、智易後續表現，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證介入。

5G 技嘉 營收

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