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全民權證／宏碁 瞄準逾180天

經濟日報／ 記者王皓正整理
宏碁相關權證
宏碁相關權證

宏碁（2353）累積前十月合併營收2,174.06億元，年增10.7%。其中，個人電腦及顯示器產品累積前十月營收年增9.3%。

宏碁建立多重事業引擎，擴大「印度製造」，搶攻印度內需市場，以品牌授權方式，讓「Acer」手機在印度重現，讓更懂當地市場的印度廠商經營相關產品線。此外，宏碁7月與印度新創公司Indkal簽訂品牌授權協議，Indkal將在印度市場生產、銷售宏碁Acer品牌的智慧型手機，此合作案限定印度市場。業界分析，宏碁選擇授權方式給印度本土品牌，藉此避開由大陸手機廠主導，呈現高度價格戰的印度手機市場。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度在20%以內、且距到期日180天以上之權證進行操作。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

印度 宏碁 智慧型手機

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