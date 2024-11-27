ITH掛牌上市有蜜月行情

聯發科轉投資驅動IC廠ITH-KY（6962）昨（26）日以每股39.65元掛牌上市，盤中最高攻上65.1元，大漲逾六成，收盤價為57.8元，漲幅超過45％，啟動新股掛牌蜜月行情。

ITH前身為奕力，成立於2004年，於2016年併入聯發科孫公司晨發並下市。原奕力的顯示團隊在集團內與聯發科觸控部門合作開發觸控與驅動整合IC（TDDI），後來ITH於2019年成立，也整併聯發科觸控團隊。隔年聯發科將ITH出售給東博資本，這些年已發展更多條產品線。

ITH董事長梁公偉也是晨星創辦人，晨星於2010年底掛牌，後續因被聯發科併購而下市。因此在ITH上市典禮致詞中，梁公偉形容自己是重作馮婦，跟上次很不一樣，不但是在室內，還與三商餐飲聯合舉行上市掛牌典禮，現場氣氛很熱鬧。

梁公偉說，ITH前身為奕力，如今再重回資本市場，公司體質已強化，研發能力與市場滲透率都增加。