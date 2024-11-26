聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／台光電 二檔有戲
台光電（2383）第3季營業利益季增8.3%至31.6億元，稅後純益25.1億元、季增3.3%，每股純益（EPS）7.29元，營運創歷史新高。
展望第4季，雖消費性產品手機、NB等進入淡季，預期手持裝置出貨較前季下滑，車用方面也因上季客戶提前拉貨，本季出貨放緩，但高階交換器產品出貨有望較上季成長，市場預估全季營收161.1億元，因年度歲修導致工作天數減少，影響部分稼動率，但高毛利的高階交換器營收占比攀升，毛利率由前季的27%提高至27.3%，預估稅後純益23.4億元，季減6.8%、年增18%，EPS近6.8元，較去年同期顯著成長。
權證券商建議，看好台光電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言