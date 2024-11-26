高盛看明年 喊加碼台股

高盛最新出具「2025年全球股票市場前景」及「2025年亞洲投資組合策略」兩份報告，指出投資策略偏好「六大主題」，台股給予「加碼」評級，並特別看好AI趨勢及高股息ETF投資策略，看好台積電（2330）、長榮、富邦金等共34檔個股。

高盛預期，明年1月川普重任美國總統後，包括強勢美元等總體環境，將使亞洲股市面臨更多挑戰。因此，投資策略偏好六大主題，包括：內需循環股、穩定成長股、人民幣貶值受惠股、高股息收益成長股、獲利成長股、以及AI與能源股。

事實上，高股息ETF近年相當受到國內投資人歡迎。高盛補充，在韓國、日本及中國大陸企業改革下，加上台股高股息ETF市場蓬勃發展等因素，建議高股息收益策略，報酬預期將優於傳統高收益策略，攻守兼備。

台股近來搭上全球AI順風車，包括上游半導體及下游硬體領域等。因此，高盛看好以台積電為首的科技股，包括聯發科、聯電、日月光投控、鴻海、廣達、緯創等共計17檔均受青睞。

其他還有傳產股長榮、中鋼、台泥、南亞、台塑、台化、統一；金融股富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、玉山金、第一金、凱基金、合庫金、元大金、中租-KY等共計34檔，均列為2025年建議投資組合個股。

AI趨勢方面，高盛指出，明年投資焦點將從AI基礎設施，逐漸轉向應用推廣與商業化等終端應用，建議投資人持續關注生成式AI硬體及半導體相關投資組合。

另外，AI計算需求上升也帶動能源需求成長，包括電力生產、傳輸及電氣設備相關領域，預計隨基建升級與電力需求增長，長期潛力可期。

值得注意的是，台灣蘋果供應鏈也為觀察科技業指標之一。高盛看好如組裝、測試、關鍵零組件、機殼材料等，包括蘋果貢獻逾45%營收的公司，如玉晶光、台郡、臻鼎-KY、和碩、可成、鴻海、廣達、大立光等，後市亮眼。