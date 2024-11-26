期貨商論壇／永續期 避險優選

市場樂見川普選擇主張財政紀律的Bessent出任財政部長，能軟化川普對全面減稅和貿易關稅的激進政策，加上Fed官員同步釋出鴿派訊號，芝加哥Fed總裁Goolsbee預計Fed將繼續降息，明尼亞波利斯Fed總裁Kashkari也表明12月再次降息是適當的，使川普交易趨緩，美債殖利率回落，10年期美債殖利率下滑至4.27%左右。

雖然美股方面持續顯示多方占優，不過從本周一指數未能站穩23,000點並留下上影線看來，整體台股格局較美股弱上許多。櫃買指數雖然過去幾個交易日維持反彈格局，不過仍遭上方月線反壓，中小型類股延續性也不佳，先前熱門股的多方動能明顯不足，資金持續輪動。

若後續川普再度釋出不利於台股的言論，相較於美股弱勢的台股可能並不抗跌，若後續指數與櫃買跌破目前的短區間下緣，均線格局將逐漸轉差，投資人可利用永續期貨建立適量避險部位，嚴防下檔風險。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

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