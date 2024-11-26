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期貨商論壇／半導體30期 回檔

經濟日報／ 記者王皓正整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

近期半導體族群表現較為壓抑，使半導體30指數出現較大的回檔走勢，近日台積電股價走勢疲軟，同時人工智慧（AI）晶片巨頭輝達出現大幅度拉回，兩大半導體巨頭表現不振，成為短線半導體指數受壓的主要因素。

雖然輝達財報整體表現優異，但似乎未能滿足市場的高期待，其中營收成長力道放緩成為近日市場擔心關鍵。輝達第3季營收年增94%，結束了連續五個季度都有三位數百分比的成長，也顯示隨營收基期墊高，輝達的營收表現已無法向先前一樣有爆發性的增長，市場對其增長速度擔憂，讓輝達面臨估值修正壓力，股價也出現明顯修正走勢，進一步拖累台灣半導體類股走勢。

另外，隨著上周輝達發布最新一季財報後，美股七巨頭財報已全部公布完畢，財報季進入尾聲，接下來聯準會動向和通膨數據將重回市場的關注焦點，且隨著時序進入年底，感恩節、耶誕節假期也即將到來，第4季的傳統消費購物旺季能否帶動電子產品消費需求，推動終端需求有全面性復甦，就值得多加留意。

技術面來看，半導體30期近期走勢震盪，保持在季線上下整理，短線留意若區間下緣遭到跌破，需提防指數恐有向下回測年線的可能性。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

半導體 財報 輝達

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