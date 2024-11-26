快訊

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

首波冷氣團壟罩全台…冷到周六晨低溫下探11度 下周三再一波冷空氣

聽新聞
0:00 / 0:00

台船下月交船 營運加分

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）針對高雄市輪船公司所下訂的三艘電力驅動渡輪，繼去年底交付首艘新船後，將於12月完成最後兩艘新船交船，可為營運表現加分，未來將進一步爭取新單推升業績。

台船表示，該公司係於2022年12月20日承接高雄市輪船公司的「三艘新建電力驅動渡輪 (統包含細部設計)案」新船業務，經著手規劃相關設計、施工、物料採購等細部工作，並制定細部施工計畫期程。

依該案履約標的包含設計建造電力驅動49總噸渡輪、49總噸遊港船、99總噸渡輪等三艘船舶，全案總金額為1.5億元，而首艘新船已去年12月交船，後面兩艘正準備進行測試，預計下月交付，全數履約完成。

展望未來，台船希望把電動船舶的系統設計、組裝能力本土化，並進一步提升電動系統整合層級，爭取千噸以上、兆瓦級的大型電動船舶訂單，成為亞洲船舶電動化市場的先驅。

台船

延伸閱讀

英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶 打擊俄國石油收入

台船承造關務署100噸級巡緝艇2艘 今開工祈福

台船承造關務署100噸級巡緝艇2艘 今舉行開工典禮

國營事業換人連自家立委都看不下去 郭智輝：深刻檢討

相關新聞

泓德今年營收將攀高

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（26）日於法說會表示，即使今年處於綠能市場大環境盤整期，該公司全年營收、獲利依然...

台船下月交船 營運加分

台船（2208）針對高雄市輪船公司所下訂的三艘電力驅動渡輪，繼去年底交付首艘新船後，將於12月完成最後兩艘新船交船，可為...

長榮碼頭布局 再下一城

長榮海運全球碼頭布局，再下一城。長榮（2603）昨（26）日公告，以總交易金額不超過7,663.6萬星元（約新台幣18....

福懋接單動能轉強

聚酯梭織布、聚酯簾布廠福懋（1434）昨（26）日召開法說；該公司指出，三大事業部中的梭織布在戶外休閒、運動服飾景氣回溫...

華夏看PVC需求 短空長多

華夏（1305）昨（26）日舉行法說會，公司指出，大陸官方推動連串刺激經濟政策，惟製造業PMI連月收縮，房產開工未有復甦...

岱宇拓市 雙箭頭出擊

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）昨（26）日召開法說，董事長林佑穎表示，集團推動轉型已初見成果，明年商用健身器材與電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。