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超商雙雄 強攻天冷商機
隨著氣溫驟降，超商業者開始搶攻天冷商機，統一超（2912）、全家不約而同將於近期啟動入冬以來第一波「天冷商機計劃」，包括創新熱食商品與促銷活動，預計將創造一波銷售熱潮，推升12月營運動能。
統一超7-ELEVEN觀察到氣溫每下降3℃，滷味、關東煮等熱食銷量便能成長約一成。
為抓住這股季節性熱潮，7-ELEVEN自11月27日至12月24日推出「滷味、關東煮、麻辣燙全品項任選買4送1」活動，期望吸引消費者選購熱騰騰的即食商品。
此外，全家便利商店也指出，冬季是熱食區業績增長的重要時刻，為應對天冷需求，全家首次創新特調飲品的經典拿鐵結合，提供熱飲與冰飲兩種選擇，滿足不同消費需求。
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