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華夏看PVC需求 短空長多

經濟日報／ 記者吳秉鍇謝柏宏／高雄、台北報導

華夏（1305）昨（26）日舉行法說會，公司指出，大陸官方推動連串刺激經濟政策，惟製造業PMI連月收縮，房產開工未有復甦，以內需的聚氯乙烯（PVC）產業鏈需求看，呈短空長多跡象，遠期期貨曲線預測則呈上揚趨勢。

華夏表示，回顧第3季營運，中國五大泛用塑膠產能過剩外溢國際市場情勢加劇。PVC設置檢修告一段落，開工率上揚到73%至80%，但中國宏觀經建疲弱，下游塑膠加工業低迷，房產餘屋去化及營建新開工面積年比雙減，拖累PVC需求，市場庫存居高，期貨下滑偏空。

華夏表示，中國泛用塑膠產銷失衡，供給過剩情勢未改，大陸官方雖然近期推動連串刺激經濟政策，企圖救房市、促經濟，批准人民幣10兆元用來置換地方政府債務；不過，製造業PMI（採購經理人指數）連月收縮，房產開工未有復甦，實際帶動效果仍有待觀察。

印度方面，雨季結束後，農業、管材及基建需求展開，惟前期進口貨源偏多及供應充足、運價上漲及ADD初裁，當地ADD／BIS屆臨實施，非中美方備料稍延。隨季末庫存下降及貨源，可望強勁需求波段再起。

期貨 華夏

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