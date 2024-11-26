大田搶日商訂單 跨大步

高爾夫球具代工大廠大田（8924）針對今年新增兩家日本品牌商客戶，目前正陸續展開新款式產品出貨等作業，將可挹注營運表現。同時，該公司隨著大陸江西廠第二廠區打造完成，正進一步向日商邀單，擴大代工市占版圖。

大田指出，依據調查機構預期，2019年至2029年的高爾夫設備市場年複合成長率為4.57%，市場未來發展樂觀可期；其中，最大消費市場在北美地區，發展最快的則是亞洲太平洋地區。

看好市場前景下，日系品牌商動作積極，在該公司爭取下，今年新增兩家日本客戶，歷經完成新款式產品開發案的前置流程，目前已有一家品牌商正下單、啟動鋪貨作業；至於另一客戶的新開發案正進行打樣，預期不久未來將可接續為其投產，挹注業績表現。

該公司並表示，大陸江西廠第二期廠區擴建案自去年5月動工興建後，目前整個廠房已完工，接續，展開設備佈置和產能測試，場地除提供給新增的日系客戶等使用外，也將進一步爭取新客戶進駐。

據了解，大田江西贛州廠現有15條生產線，每月設計產能達40萬至50萬支，新產能加入後，每月產能可提升為60萬支，並藉此提高產線製程自動化比重，加上產品組合優化，將挹注毛利率揚升。

另外，大田多年前赴越南平陽省寶鵬工業區購得一塊占地1.84萬坪土地，以備不時之需。而基於分散地緣風險的考量，打算以該用地作為基地，啟動越南新廠投資案，投資額為1,000萬美元（約新台幣3.2億元）。

依內部規劃進度，新廠區預計明年完成主體建築後，進行設備安裝和測試。