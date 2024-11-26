岱宇拓市 雙箭頭出擊

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）昨（26）日召開法說，董事長林佑穎表示，集團推動轉型已初見成果，明年商用健身器材與電動輔助自行車將是兩大成長動能，其中電輔車明年開始放量，預估占營收比重可望一舉拉升至10%。

至於商用產品，明年有100系列新產品的加入，產品線將更加完整，同時也會增加商用參展的次數，藉此拓展市場商機，不過隨著電輔車的加入，預估營收占比將維持在15%至20%之間。

林佑穎指出，今年電輔車出貨因為稍有延遲，導致業績貢獻未如預期，但明年出貨確定放量，會有比較大的成長，可望帶動集團整體營收與獲利增長。

至於商用產品的拓銷策略，林佑穎不諱言，岱宇的經濟規模要與喬山比拚，在大規模的標案上比較不具優勢，所以拓銷策略將針對地區性或政府型運動中心的標案，預算會相對不高，且由各地子公司與當地長期耕耘的業務進行推展，以區隔市場。

林佑穎表示，今年為集團營運轉型中重要的一年，在健身器材方面，家用健身器材一直以來都是集團最大的營收來源，占比約七成左右。隨著家用健身器材市場成長幅度趨於穩定，今年開始集團積極拓展商用健身器材市場。

而相比以往商用僅占集團營收約10%至15%，今年前三季透過旗下Spirit品牌的高階商用健身器材產品，商用占比已來到18%。未來旗下Spirit品牌將持續研發推出符合商用健身市場需求的產品，以增加商用健身器材市場的滲透率。

在電輔車業務方面，隨著以組裝電輔車為主的大甲廠，於今年5月正式啟用，集團自有品牌Cikada電輔車亦已於第3季開始分別透過美國、加拿大、英國與德國的官網通路正式開始銷售。

目前，第一代產品為針對城市通勤的Cty Bike，以及適合跨越市區及郊區長距離騎乘的Touring Bike，而為滿足電輔車款式需求，將於明年上半年推出第二代全新的電輔車產品，預期整體銷售將有望進一步成長。