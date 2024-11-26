長榮碼頭布局 再下一城

長榮海運全球碼頭布局，再下一城。長榮（2603）昨（26）日公告，以總交易金額不超過7,663.6萬星元（約新台幣18.46億元），與新加坡港務集團（PSA）簽署合作協議，將共同投資設立貨櫃碼頭並成立新公司，長榮將持有新公司49%股權。

全球塞港風暴後，貨櫃輪大排長龍，凸顯出碼頭的競爭力，全球貨櫃碼頭的布局進入新一輪競爭，長榮在全球不斷加碼貨櫃碼頭布局。長榮海運與新加坡港務集團（PSA）昨（26）日簽約共組合資企業，以投資新加坡港貨櫃碼頭，強化雙方營運效益及碼頭作業產能。

長榮與新加坡港務集團合作概況

該貨櫃碼頭預計將於2024年底開始營運。這一項戰略合作關係可讓長榮海運日益擴展的全球運能，在新加坡獲得長期穩定的碼頭作業效能。

長榮海運表示，與PSA也將同時持續深化雙方合作關係，提升雙方營運效率，共同推動數位創新，並朝向永續發展的目標前進。透過雙方致力於提升作業技術與創新合作模式，提供顧客更加卓越的運輸品質。

PSA國際港務集團東南亞區域總裁郭瑞龍表示，PSA很高興能與長榮海運建立戰略合作關係，在長期合作關係基礎上，滿足航運市場快速變化的需求。通過整合彼此的服務及優勢，這一互利的合作夥伴關係將為雙方擴大商業利益及合作價值。

長榮海運董事長張衍義也進一步指出，環保船舶與高效能碼頭是長榮海運營運的核心，隨著公司業務拓展，也不斷尋找合適的合作夥伴，在全球重要地點建立符合營運需求的碼頭，在經過各方努力與支持，長榮海運與PSA的首個合資碼頭終於落成，填補了長榮海運在亞洲的重要拼圖，也為雙方未來在全球的深入合作展開新篇章。

另外，長榮海運在高雄港第七貨櫃中心耗時近四年、斥資328億元（政府投入203億元、民間投入125億元）打造，已經在今年舉行落成營運典禮，在台灣打造首座自動化貨櫃碼頭，成為全球海運市場重要新樞紐。

長榮海運，因應國際航運業發展及船舶大型化的趨勢，在高雄港第七貨櫃中心

五座碼頭已經全部完工啟用，足以讓4艘全球最大的2.4萬TEU級超大型貨櫃船及二艘支線船同時停靠作業，成為全台第一座也是台灣最大的遠端遙控橋式機碼頭，作業量能預計最高可達每年650萬TEU。